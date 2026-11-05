Mehr Ryanair ab Klagenfurt

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ryanair baut das Angebot ab dem Flughafen Klagenfurt deutlich aus: Neue Direktflüge nach Porto und Brindisi ab April 2027 und noch mehr Flüge nach Palma de Mallorca.

Ryanair baut das Angebot ab Klagenfurt im Sommer 2027 deutlich aus und verbindet den Süden Österreichs erstmalig mit den Trenddestinationen Porto in Portugal und Brindisi in Italien. Beide Ziele werden von Anfang April bis Ende Oktober jeweils zweimal wöchentlich direkt angeflogen.

Darüber hinaus wird das Flugangebot nach Palma de Mallorca aufgrund der sehr hohen Nachfrage auf tägliche Flüge mit rund 22.000 zusätzlichen Sitzplätzen erweitert. Auch die beliebte Verbindung nach London wird durchgängig mit drei wöchentlichen Flügen im Sommerprogramm angeboten. Insgesamt erweitert Ryanair damit das Angebot im Sommerflugplan 2027 mit 14 wöchentlichen Abflügen auf rund 160.000 Sitzplätze von und nach Klagenfurt deutlich. Das entspricht einem Wachstum von rund 90 Prozent gegenüber dem Sommerflugplan 2026. Die preiswerten Flüge sind ab sofort buchbar.

NEU: Porto und Brindisi

Mit Porto steht erstmals ab Kärnten eine direkte Linienverbindung nach Portugal im Flugplan: Die Trenddestination am Douro ist für ihre historische Altstadt, die charakteristischen Häuserfassaden und den berühmten Portwein bekannt. Neben einem Städtetrip bietet Porto auch eine gute Ausgangslage für Ausflüge ins Douro-Tal und an die Atlantikküste oder auch zum Jakobsweg.

Die neue Destination verleiht dem Flughafen Klagenfurt ein besonderes Profil im Alpen-Adria-Raum. Der Großraum Porto ist zugleich ein bedeutender Technologie- und Wirtschaftsstandort, der insbesondere in der Halbleiterindustrie und der industriellen Digitalisierung Anknüpfungspunkte für die Kärntner Wirtschaft bietet.

Auch für den Kärntner Tourismus eröffnet die Strecke neue Möglichkeiten. Die neue Strecke bietet großes Potenzial für Kärnten: Die touristischen Ankünfte aus Portugal sind in Österreich im Vorjahr um 13 % gestiegen. Damit eröffnen sich neue Chancen, Gäste aus der Region Porto für Kärntens Berge, Seen und Naturerlebnisse zu gewinnen. – Flugtage: Dienstag & Samstag

Brindisi ist neu im Flugplan und eröffnet den direkten Weg nach Apulien. Die Hafenstadt an der Adria, einst Endpunkt der römischen Via Appia, ist das Tor zum Salento: Das Barockjuwel Lecce, die weiß getünchte Altstadt von Ostuni und die Trulli von Alberobello sind bestens erreichbar. Wer weiter ins Landesinnere reist, entdeckt Matera, bekannt als James-Bond-Drehort. Die in den Felsen gebauten Höhlensiedlungen der Stadt, die Sassi, zählen ebenso wie die Trulli zum UNESCO-Welterbe. Dazu kommen kristallklares Meer an zwei Küsten und Olivenhaine bis zum Horizont. Ob Badeurlaub oder Kulturreise: Apulien verbindet südliches Lebensgefühl mit kurzen Wegen. – Flugtage: Montag & Donnerstag

London und Palma bleiben wichtige Ziele im Programm für Sommer 2027

London Stansted wird dreimal wöchentlich – jeweils Mittwoch, Freitag und Sonntag – direkt ab Klagenfurt angebunden. Damit ist die Verbindung sowohl für Städtereisen als auch für Geschäfts- und Besuchsreisen besonders attraktiv.

Die Verbindung nach Palma de Mallorca wird auf sieben wöchentliche Abflüge erhöht und wird künftig täglich bedient. Damit unterstreicht Ryanair die hohe Nachfrage nach der beliebten Urlaubsdestination, die sich als eines der gefragtesten Reiseziele ab Kärnten etabliert hat.

Wir sind sehr stolz auf die neuen Direktverbindungen ab Klagenfurt. Mit Porto und Brindisi sind zwei besonders attraktive Ziele für Urlaube und Städtereisen direkt ab Klagenfurt erreichbar. Gleichzeitig sind London und Palma de Mallorca wieder direkt und hochfrequent an Kärnten angebunden. Dass Ryanair das Angebot ab Klagenfurt im Sommer 2027 ausweitet, ist ein sehr positives Signal. Das Wachstum könnte jedoch deutlich größer ausfallen – mit mehr Flügen und mehr zusätzlichen Destinationen – sollte die Flugabgabe in Österreich endlich abgeschafft werden,

so Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt.

Impuls für den Standort

Eine gute internationale Anbindung ist für Kärnten als Lebens-, Wirtschafts- und Tourismusstandort von größter Bedeutung. Die neuen Ziele und die Fortführung bestehender Strecken mit einer der größten Fluggesellschaften Europas sind ein äußerst positives Signal für unser Bundesland und stärken den Klagenfurt Airport. Gleichzeitig kann ein weiterer Ausbau des Angebots nur unter fairen Wettbewerbsbedingungen erfolgen. Deshalb appelliere ich erneut für die dringende Abschaffung der Flugabgabe in Österreich! Sie ist und bleibt ein Standortnachteil, der die kontinuierliche Entwicklung unseres Flughafens behindert,

betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Mit Porto und Brindisi wird das Angebot ab Klagenfurt um zwei neue Destinationen erweitert, die noch nie ab Klagenfurt erreichbar waren. Damit wird ein weiterer wichtiger Akzent in der Entwicklung des Streckennetzes gesetzt. Das zusätzliche Angebot zeigt, dass der Standort für internationale Airlines und neue Verbindungen interessant ist. Das ist eine erfreuliche Entwicklung für den Flughafen und stärkt seine Rolle als wichtiger Infrastrukturpartner für Kärntens Wirtschaft und Tourismus,

sagt Martin Payer, Aufsichtsratsvorsitzender am Flughafen Klagenfurt.

Jedes neue Ziel in unserem Streckennetz stärkt Kärntens internationale Anbindung und eröffnet Chancen für die Region. Gemeinsam mit unseren Partnern aus Tourismus und Wirtschaft sowie deren internationalen Netzwerken entwickeln wir den Flughafen Klagenfurt laufend weiter. Bei all dem bleibt eines zentral: Wir sind der Flughafen der Kärntnerinnen und Kärntner. Von hier aus sollen sie unkompliziert in den Urlaub starten und ihre Kunden und Geschäftspartner erreichen können,

sagt Thomas Melcher, Leiter Business Development am Flughafen Klagenfurt.

Fokus auf Internationalisierung des heimischen Tourismus

Die Voraussetzung für die Internationalisierung des Kärntner Tourismus ist eine gute Erreichbarkeit unserer Region. Flugverbindungen zu wichtigen Herkunftsmärkten sind dabei der zentrale Baustein, um den Zugang zu internationalen Märkten zu ermöglichen. Mit direkten Flügen aus Deutschland, Großbritannien, Italien und nun neu auch Portugal sowie der Drehkreuzanbindung über Wien ist Kärnten zunehmend besser international angebunden. Diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen, das internationale Streckennetz kontinuierlich ausbauen und auf Kärnten und unsere traumhafte Region in den Märkten aufmerksam machen,

so Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

Flughafen Klagenfurt