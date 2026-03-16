Mehr Ryanair ab Köln Bonn

Ryanair Boeing 737 am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Ryanair nimmt pünktlich zur Hauptreisezeit ab dem Köln Bonn Airport Flüge nach Rimini auf, die einzige Direktverbindung der Airline von einem deutschen Flughafen zum beliebten Urlaubsziel in Italien.

Ab dem 1. Juni verbindet Ryanair Köln/Bonn dreimal pro Woche mit dem Urlaubsort an der Adriaküste und erweitert damit den Sommerflugplan um ein weiteres Ziel am Mittelmeer. Die Flüge starten jeweils montags, donnerstags und samstags.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Ryanair im Sommer eine neue Direktverbindung von unserem Flughafen aufnimmt und unseren Flugplan um die neue Strecke nach Rimini bereichert“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Rimini ist ein sehr beliebtes Urlaubsziel, und mit dieser Route bieten sich unseren Fluggästen noch mehr Möglichkeiten, im Sommer entspannt in die Sonne zu fliegen.“

Marcel Pouchain Meyer, Country Manager & Head of Communications DACH bei Ryanair, sagt: „Wir freuen uns, Rimini in unser Streckennetz ab Köln/Bonn aufzunehmen und unseren Kunden damit noch mehr Auswahl und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für ihre Sommerreisen zu bieten. Als Deutschlands zuverlässigste und günstigste Fluggesellschaft ist Ryanair stolz darauf, die einzige Direktverbindung von einem deutschen Flughafen zu diesem beliebten Reiseziel an der Adria anzubieten, den regionalen Tourismus zu fördern und Familien und Urlaubsreisenden erschwingliche Flüge in die Sonne zu ermöglichen.“

Rimini ist ein bekannter Badeort direkt an der italienischen Adriaküste – mit langen Sandstränden, einer lebendigen Strandpromenade und der charmanten Altstadt. Zahlreiche Cafés, Restaurants und Eisdielen laden zum Genießen ein, während die Region Emilia-Romagna mit ihrer Kultur, Geschichte und Küche vielfältige Ausflugsmöglichkeiten bietet. Die Stadt verbindet damit Strandurlaub und italienisches Lebensgefühl auf ideale Weise.

Die Flüge nach Rimini starten montags um 14.40 Uhr, donnerstags um 19.05 Uhr und samstags um 5.45 Uhr. Zurück ins Rheinland geht es an denselben Wochentagen. Zum Einsatz kommen Flugzeuge der Boeing-737-Familie, die Reisezeit beträgt knapp zwei Stunden. Buchungen sind über www.ryanair.com möglich.

Rimini ist das insgesamt zwölfte neue Ziel im Sommerflugplan des Köln Bonn Airport. Neu im Programm sind unter anderem auch Bukarest, Belgrad, Trabzon und Podgorica.

Flughafen Köln Bonn