Mehr Ryanair ab Friedrichshafen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ryanair erweitert ihr Angebot ab Friedrichshafen um zwei neue Ziele: Ab dem 30. März 2027 geht es nach Bari in die italienische Region Apulien. Porto in Portugal wird bereits ab dem 29. März 2027 angeflogen.

Damit stehen im Sommerflugplan 2027 neben Palma de Mallorca und Alicante insgesamt vier Ryanair-Ziele ab dem Bodensee-Airport zur Auswahl. Alicante und Mallorca werden auch im Winter ab Friedrichshafen bedient.

Wir freuen uns sehr, dass mit Bari in Italien und Porto in Portugal zwei weitere beliebte Urlaubsziele ab dem Bodensee-Airport Friedrichshafen erreichbar werden. Diese positive Entwicklung zeigt das Potenzial der gesamten Vier-Länder-Region und die Chancen unseres Flughafens. Mit kurzen Wegen, schneller Abfertigung sowie effizienten und flexiblen Prozessen ist der Bodensee-Airport eine wichtige Infrastruktur für die Region – und konnte Ryanair von weiterem Wachstum in Friedrichshafen überzeugen,

so Bernd Behrend, Leiter Marketing am Flughafen.

Porto, eines der aktuellen Trendziele für Urlauber, wird im Sommerflugplan 2027 jeweils montags und donnerstags ab Friedrichshafen angeflogen. Bari, die Hauptstadt der süditalienischen Region Apulien, steht dienstags und samstags im Flugplan.