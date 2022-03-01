Mehr Ryanair Flüge ab Nürnberg

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair stockt ab dem Flughafen Nürnberg die Flüge nach Venedig von zwei auf drei pro Woche auf.

Da die Nachfrage an Flügen nach Venedig so groß sei, stockt Ryanair die Verbindung zwischen Nürnberg und der Lagunenstadt um einen weiteren, dritten Umlauf pro Woche auf, dies teilte der Flughafen kürzlich mit. Dienstags, donnerstags und samstags ist Venedig nun ab Nürnberg mit Ryanair erreichbar. Venedig erweist sich damit als eines der Top-Reiseziele im neuen Sommerflugplan 2022 ab dem Flughafen Nürnberg.

Ryanair sorgt in diesem Sommer für eine erhebliche Bereicherung des Nürnberger Flugplans mit insgesamt 27 Zielen, darunter 13 neue Strecken.