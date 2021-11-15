Mehr Ryanair Flüge ab Karlsruhe

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Der Flughafen Karlsruhe Baden-Baden kann sich über ein reges Ryanair Angebot über Weihnachten und Neujahr freuen.

Ryanair hat zwischen dem 20.12.2021 und 06.01.2022 über 60 zusätzliche Flüge ab dem Baden-Airpark zur Buchung freigeschaltet. Dies betrifft fast alle Destinationen, teilte der FKB am Freitag mit.

Neben den portugisischen Zielen Faro, Porto und Lissabon werden vor allem spanische Ziele bedient. Darunter finden sich auch die neuen Strecken nach Sevilla, Tenriffa und Valencia, letztere als frisch gekürte European Capital of Smart Tourism 2022.

Sowohl Portugal, als auch Spanien gelten derzeit nicht als Hochrisikogebiet laut RKI.

FKB