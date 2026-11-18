Mehr Rotes Meer mit Corendon Airlines

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Nonstop mit Corendon Airlines ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland und Österreich ans Rote Meer.

Antike Schmuckstücke, Beduinenkaffee und eine lebhafte Ausgehkultur sind nur einige der Highlights, die Ägyptens Küstenregion am Roten Meer neben türkisblauem Wasser und Korallenriffen zu bieten hat. Corendon Airlines bedient im Winter 2026/2027 mit Hurghada, Marsa Alam und Sharm el Sheikh drei Reiseziele, die das eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Hurghada: Glanz von gestern und heute

Als eine der bekanntesten Destinationen Ägyptens ist Hurghada bei Touristen beliebt und steht dank der Nähe zum mondän anmutenden El Gouna auch bei Einheimischen hoch im Kurs. Ein Geheimtipp etwas abseits des Trubels ist das Hurghada Museum. Die Ausstellung „Beauty Across“ gibt Besuchern erfrischende Einblicke in den Alltag und die Schönheitsideale aus dem alten Ägypten. Schmuck, Kleidung, Parfum und rund 2.000 Objekte aus verschiedenen Epochen machen greifbar, was Menschen früher unter Glamour verstanden. Zu den Schätzen zählen auch persönliche Gegenstände von König Tutanchamun.

Glanz und Prunk strahlt heutzutage El Gouna aus. Wasserwege führen durch Lagunen sowie Marinas und verleihen der Stadt ihren Spitznamen als das „Venedig Ägyptens“. Die künstlich angelegte Lagunenstadt liegt nur 25 Kilometer nördlich von Hurghada. Der Trendort lockt mit kosmopolitischem Flair, Bars, Geschäften und gleich vier Jachthäfen. Bekannt wurde der Ort nicht zuletzt durch das jährlich im Oktober stattfindende El Gouna Film Festival, das als eine der bedeutendsten Filmveranstaltungen im Nahen Osten und Nordafrikas gilt.

Marsa Alam: Wüste, Mangroven und Beduinen

Knapp 300 Kilometer südlich von Hurghada zeigt Marsa Alam eine andere Seite Ägyptens: die ökologische Vielfalt. Hier sind Meeresschildkröten, Seekühe und zahlreiche Pflanzenarten wie Seegräser, Akazien und Mangroven zuhause. Besonders sehenswert ist der Wadi-el-Gemal Nationalpark, den Küste, Wüste, Berge und Mangroven prägen. Früher begleiteten einheimische Ababda-Beduinen Handels- und Pilgerkarawanen durch das Gebiet; heute teilen sie ihr über Generationen weitergegebenes Wissen mit Besuchern auf Führungen. In ihrer Siedlung El Qulaan können Neugierige traditionellen würzigen Jabana-Kaffee zubereiten, der mit Ingwer oder Kardamom verfeinert wird, Kamelkäse kosten und sich mit Wüstenbewohnern austauschen.

Weiter nördlich geht es zur historischen Stadt El Quseir, die etwa 90 Minuten von Marsa Alam entfernt ist. Lange Zeit war der historische Hafen ein wichtiger Knotenpunkt für Handels- und Pilgerreisen. Die Burg stammt aus der Zeit des Osmanischen Reichs und wurde von Napoleons Streitkräften ausgebaut, und noch heute stehen französische Kanonen auf der Festungsruine.

Sharm el Sheikh: Flanieren und Feiern

Wer in die ägyptische Feierkultur eintauchen will, ist in Sharm el Sheikh goldrichtig. Wenn die Sonne an der Südspitze der Sinai-Halbinsel untergeht, erwacht die Stadt zum Leben. So zum Beispiel im Farsha Café, das an einem Felsen direkt über dem Meer liegt und mit stimmungsvollem Laternenlicht und traditioneller Shisha zum Verweilen einlädt. Tagsüber lohnt sich ein Besuch der Al-Mustafa-Moschee, die eine der bekanntesten Wahrzeichen Sharm el Sheikhs ist. Sie ist dafür bekannt, moderne, osmanische und mamlukische Einflüsse in ihrer Architektur zu vereinen.

Mit Corendon Airlines ans Rote Meer

Corendon Airlines bietet verschiedene Ausgangspunkte, um Ägypten kulturell, landschaftlich und kulinarisch im Winter 2026/2027 zu entdecken. Hurghada bedient die Airline beispielsweise ab Dresden, Düsseldorf, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig, Nürnberg sowie Graz, Linz und Wien; Marsa Alam ab Düsseldorf, Hannover und Köln/Bonn; Sharm el Sheikh ab Düsseldorf.

Alle Flüge von Corendon Airlines sind im Reisebüro sowie über die Website www.corendonairlines.com und die Corendon-App buchbar. Zudem arbeitet die Fluggesellschaft mit zahlreichen namhaften Reiseveranstaltern zusammen.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.