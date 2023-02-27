Mehr Qatar Frachtflüge ab München

Qatar Airways Boeing 777 Freighter (Foto: Boeing)

Qatar Airways verdoppelt die Frachtkapazität von München nach Doha, die Flüge werden für DB Schenker ausgeführt.

Qatar Airways erhöht die wöchentliche Frequenz ihrer Frachtflüge zwischen München und Doha von zwei auf vier Flüge und verdoppelt somit die Kapazitäten. Alle Flüge operieren im Auftrag des Frachtunternehmens DB Schenker. Einer der neuen Umläufe führt von München weiter nach Chicago Rockford und via München zurück nach Doha.

Markus Heinelt, Director Traffic Development Cargo at Munich Airport: „Wir begrüßen die Aufstockung unseres langjährigen Kunden Qatar Airways. Es zeigt erneut die wachsende Bedeutung des Frachtstandortes München“.