Mehr Premiumsitze bei United ab Berlin

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Von Mai bis September 2026 vergrößert United Airlines auf der Strecke zwischen Berlin und New York/Newark das Angebot an Premiumsitzen.

Dazu setzt die Fluglinie während des Sommers täglich eine Boeing 767-300 mit besonderer Konfiguration ein. Diese verfügt über 46 Plätze in United PolarisSM Business Class – rund 50 Prozent mehr als in der herkömmlichen Bestuhlung. Hinzu kommen 22 Plätze in United Premium PlusSM.

In United Polaris Business Class genießen die Passagiere höchsten Komfort. Jeder Platz befindet sich direkt am Gang und die Sitze lassen sich in bequeme Betten verwandeln. Exquisite Menüs sowie hochwertige Kosmetikprodukte und luxuriöse Bettwäsche gehören ebenfalls zum Deluxe-Standard. Sehr bequem reisen die Gäste ebenfalls in United Premium Plus mit geräumigen Sitzen und einem gehobenen kulinarischen Angebot.

Mit den Nonstopflügen von Berlin nach New York/Newark verbindet United nicht nur die Hauptstadtregion mit dem „Big Apple“, sondern bietet auch zahlreiche attraktive Weiterflüge und einen schnellen Zugang zum gesamten Kontinent mit über 315 Zielen in Nord, Süd- und Mittelamerika, darunter mehr als 240 allein in den USA.

United Airlines