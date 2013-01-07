Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Dezember 2012 eine Zunahme der Passagierzahlen um 4,9 Prozentpunkte vermelden.

Der Low Cost Carrier EasyJet kann für den Monat Dezember 2012 eine Zunahme der Passagierzahlen um 4,9 Prozentpunkte vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresdezember mit einem Anstieg von 4,9 Prozentpunkten erneut stark verbessern, mit EasyJet flogen im Berichtsmonat Dezember 4,334 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um weitere 2,3 Prozentpunkte auf sehr gute 87,9 Prozent. Von Januar bis Dezember 2012 konnte EasyJet 59,205 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 6,7 Prozentpunkten, die Jahresauslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 88,9 Prozent.

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