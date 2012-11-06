Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Oktober 2012 eine Zunahme der Passagierzahlen um 6,2 Prozentpunkte vermelden.

Gegenüber dem Vorjahresoktober haben sich die Passagierzahlen bei easyJet um 6,2 Prozentpunkte erneut kräftig verbessert, mit der Airline aus England flogen im Berichtsmonat 5,245 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch starke 88,4 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 58,704 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Zuwachs von sieben Prozentpunkten.