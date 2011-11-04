Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Oktober 2011 eine Zunahme der Passagierzahlen um 7,8 Prozent vermelden.

Im Oktober 2011 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresoktober mit einem Anstieg von 7,8 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 4,940 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte um 0,6 Prozent auf starke 88,8 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 54,867 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Zuwachs von 11,7 Prozent.