Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Januar 2018 eine Zunahme der Passagierzahlen um gute acht Prozent vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresjanuar mit einem Anstieg von 8,7 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Januar 5,160 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf hohe 88,4 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen konnte easyJet 82,048 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent, die Jahresauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf hohe 93,2 Prozent.

Im Jahr 2017 konnte easyJet insgesamt 81,634 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 9,6 Prozent. EasyJet unterhält ihren Hauptsitz in London Luton und betreibt rund 290 Flugzeuge aus der A320 Familie. Die Airline beschäftigt 8.500 Mitarbeiter.