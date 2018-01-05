Mehr Passagiere wählten easyJet

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Dezember 2017 eine Zunahme der Passagierzahlen um gut fünf Prozent vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresdezember mit einem Anstieg von 5,5 Prozent erneut verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Dezember 5,884 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf hohe 91,4 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2017 konnte easyJet 81,634 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 9,6 Prozent, die Jahresauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf sehr gute 93,0 Prozent.