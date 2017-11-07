Mehr Passagiere wählten easyJet

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Oktober 2017 eine Zunahme der Passagierzahlen um knapp zehn Prozent vermelden.

Gegenüber dem Vorjahresoktober haben sich die Passagierzahlen bei easyJet um 9,9 Prozent erneut kräftig verbessert, mit der Airline aus England flogen im Berichtsmonat 7,520 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf hohe 92,5 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 80,927 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von zehn Prozent. Die durchschnittliche Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 92,8 Prozent verbessert.