Mehr Passagiere wählten easyJet

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Dezember 2016 eine Zunahme der Passagierzahlen um gut fünfzehn Prozent vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresdezember mit einem Anstieg von 15,1 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Dezember 5,580 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 89,9 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2016 konnte easyJet 74,452 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent, die Jahresauslastung verschlechterte sich nur minimal um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch sehr gute 91,5 Prozent.