Mehr Passagiere wählten easyJet

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Oktober 2016 eine Zunahme der Passagierzahlen um knapp sieben Prozent vermelden.

Gegenüber dem Vorjahresoktober haben sich die Passagierzahlen bei easyJet um 6,9 Prozent erneut kräftig verbessert, mit der Airline aus England flogen im Berichtsmonat 6,843 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verschlechterte sich um 3,1 Prozentpunkte auf immer noch hohe 90,2 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 73,582 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,3 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung ging um 0,4 Prozentpunkte auf 91,3 Prozent zurück.