Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Januar 2016 eine Zunahme der Passagierzahlen um gute sechs Prozent vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresjanuar mit einem Anstieg von 6,3 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Januar 4,277 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verschlechterte sich nur unmerklich um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,0 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen konnte easyJet 70,083 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent, die Jahresauslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf hohe 91,6 Prozent.

EasyJet unterhält ihren Hauptsitz in London Luton und betreibt rund 221 Flugzeuge aus der A320 Familie. Die Airline beschäftigt rund 10.500 Mitarbeiter.