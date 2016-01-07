Mehr Passagiere wählten easyJet

250ster Airbus A320 easyJet (Foto: Airbus)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Dezember 2015 eine Zunahme der Passagierzahlen um 4,6 Prozent vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresdezember mit einem Anstieg von 4,6 Prozent erneut verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Dezember 4,848 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 86,6 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2015 konnte EasyJet 69,828 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent, die Jahresauslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf sehr hohe 91,6 Prozent.