Mehr Passagiere wählten easyJet

250ster Airbus A320 easyJet (Foto: Airbus)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Oktober 2015 eine Zunahme der Passagierzahlen um knapp zehn Prozent vermelden.

Gegenüber dem Vorjahresoktober haben sich die Passagierzahlen bei easyJet um 9,7 Prozent erneut kräftig verbessert, mit der Airline aus England flogen im Berichtsmonat 6,399 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf sehr hohe 93,3 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 69,193 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,3 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung konnte um einen Prozentpunkt auf 91,7 Prozent verbessert werden.