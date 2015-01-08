Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Dezember 2014 eine Zunahme der Passagierzahlen um 3,2 Prozent vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresdezember mit einem Anstieg von 3,2 Prozent erneut verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Dezember 4,635 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf hohe 90,8 Prozent. Von Januar bis Dezember 2014 konnte EasyJet 65,349 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 6,5 Prozent, die Jahresauslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf sehr gute 90,8 Prozent.

easyJet unterhält ihren Hauptsitz in London Luton und betreibt rund 220 Flugzeuge aus der A320 Familie und beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter.