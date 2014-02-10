Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Januar 2014 eine Zunahme der Passagierzahlen um knapp vier Prozent vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresjanuar mit einem Anstieg von 3,7 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Januar 4,022 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf solide 85,4 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen konnte easyJet 61,476 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 3,6 Prozent, die Jahresauslastung verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 89,4 Prozent.