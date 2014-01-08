Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Dezember 2013 eine Zunahme der Passagierzahlen um 3,5 Prozent vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresdezember mit einem Anstieg von 3,5 Prozent erneut stark verbessern, mit EasyJet flogen im Berichtsmonat Dezember 4,490 Millionen Fluggäste. Die Auslastung blieb mit 87,9 Prozent konstant. Von Januar bis Dezember 2013 konnte EasyJet 61,333 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 3,6 Prozent, die Jahresauslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf sehr gute 89,3 Prozent. EasyJet unterhält ihren Hauptsitz in London Luton und betreibt rund 217 Flugzeuge aus der A320 Familie und beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter.