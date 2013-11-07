Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Oktober 2013 eine Zunahme der Passagierzahlen um 5,4 Prozent vermelden.

Gegenüber dem Vorjahresoktober haben sich die Passagierzahlen bei easyJet um 5,4 Prozent erneut kräftig verbessert, mit der Airline aus England flogen im Berichtsmonat 5,530 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf starke 89,1 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 61,042 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Zuwachs von vier Prozent.