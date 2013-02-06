Mehr Passagiere wählten easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Januar 2013 eine Zunahme der Passagierzahlen um vier Prozentpunkte vermelden.

Die Passagierzahlen konnten sich gegenüber dem Vorjahresjanuar mit einem Anstieg von vier Prozentpunkten erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Januar 3,879 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um weitere 2,4 Prozentpunkte auf solide 84,4 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen konnte easyJet 59,355 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von sieben Prozentpunkten, die Jahresauslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 88,9 Prozent. EasyJet unterhält ihren Hauptsitz in London Luton und betreibt rund 211 Flugzeuge aus der A320 Familie. Die Airline beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter.