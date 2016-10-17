Mehr Passagiere wählten Virgin America

Virgin America Airbus A320 (Foto: Airbus)

Virgin America konnte im September 2016 insgesamt 673 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 19,7 Prozent.

Bei dem amerikanischen Low Cost Carrier Virgin America ist die Nachfrage verglichen mit dem Vorjahresseptember um 24,2 Prozent auf 1,011 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 15,1 Prozent auf 1,201 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung hat sich um 6,1 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent verbessert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Virgin America insgesamt 6,028 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 16,4 Prozent entspricht.