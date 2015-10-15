Mehr Passagiere wählten Virgin America
15.10.2015 JS
Virgin America konnte im September 2015 562 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 5,9 Prozent.
Bei dem amerikanischen Low Cost Carrier Virgin America ist die Nachfrage verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,5 Prozent auf 815 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 1,5 Prozent auf 1.043 Millionen verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung blieb mit 78,1 Prozent konstant.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Airline 5,177 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 5,9 Prozent entspricht.