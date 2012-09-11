Mehr Passagiere wählten Swiss

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im August 2012 1,596 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 3,7 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 4,9 Prozentpunkte auf 4,012 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 6,4 Prozentpunkte auf 3,492 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag sehr guten 87,1 Prozent und verbesserte sich damit um 1,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im August einen Anstieg von 14,3 Prozentpunkten auf 122 Millionen Frachttonnenkilometer verzeichnen. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Swiss 11,329 Millionen Passagiere, das waren 3,7 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresspanne.