Mehr Passagiere wählten Swiss

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im August 2019 insgesamt 2,182 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Wachstum von sieben Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 2,6 Prozent auf 5,693 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 3,1 Prozent auf 5,052 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 88,8 Prozent und hat sich somit um 0,4 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Swiss 14,489 Millionen Passagiere, das waren 5,8 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.