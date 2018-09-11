Mehr Passagiere wählten Swiss

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im August 2018 insgesamt 2,033 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Wachstum von 10,6 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um neun Prozent auf 5,555 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 9,4 Prozent auf 4,877 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 87,8 Prozent und hat sich somit um 0,3 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Swiss 13,667 Millionen Passagiere, das waren 9,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.