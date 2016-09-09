Mehr Passagiere wählten Swiss

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im August 2016 1,813 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 1,6 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 12,4 Prozent auf 5,012 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 8,7 Prozent auf 4,313 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,1 Prozent und ging verglichen mit dem Vorjahresaugust um 2,9 Prozentpunkte zurück.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Swiss 11,916 Millionen Passagiere, das waren 0,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.