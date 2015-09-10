Mehr Passagiere wählten Swiss

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im August 2015 1,785 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahres August einer Zunahme von vier Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahres August um vier Prozent auf 4,458 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 3,969 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei sehr guten 89 Prozent und ging verglichen mit dem Vorjahres August um 0,1 Prozentpunkte zurück. Bei der Fracht musste die Swiss im August eine Abschwächung von 6,6 Prozent auf 129 Millionen Frachttonnenkilometer hinnehmen.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Swiss 11,814 Millionen Passagiere, das waren zwei Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.