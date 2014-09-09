Mehr Passagiere wählten Swiss

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im August 2014 1,715 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahres August einer Zunahme von 3,8 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,3 Prozent auf 4,287 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 2,3 Prozent auf 3,823 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei hohen 89,2 Prozent und verbesserte sich damit um 0,9 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im August einen Anstieg von 5,9 Prozent auf 138 Millionen Frachttonnenkilometer verzeichnen. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Swiss 11,583 Millionen Passagiere, das waren 0,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.