Mehr Passagiere wählten Swiss

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im August 2013 1,651 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahres August einer Zunahme von 2,4 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahres August um 2,2 Prozent auf 4,171 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 3,683 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei sehr guten 88,3 Prozent und verbesserte sich damit um 1,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im August einen Anstieg von 4,2 Prozent auf 130 Millionen Frachttonnenkilometer verzeichnen. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Swiss 11,534 Millionen Passagiere, das waren 1,0 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.