Mehr Passagiere wählten Southwest Airlines

Im Januar 2014 stiegen bei Southwest Airlines mit 7,711 Millionen Fluggästen 0,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresjanuar.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Januar um 2,6 Prozent auf 9,721 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjanuar um 2,2 Prozent auf 7,413 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Southwest Airlines 108,076 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einer leichten Abnahme von 1,2 Prozent.