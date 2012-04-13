Mehr Passagiere wählten SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im März 2012 2,449 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 4,5 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe aus Norwegen und Blue1. Im Berichtsmonat März konnten die drei Fluggesellschaften 2,357 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 4,5 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um drei Prozentpunkte auf 3,260 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 4,2 Prozentpunkte auf 72,3 Prozent angestiegen. Im 2011 flogen mit SAS 27,206 Millionen Passagiere.