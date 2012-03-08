Mehr Passagiere wählten SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Februar 2012 2,074 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 6,2 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe aus Norwegen und Blue1. Im Berichtsmonat Februar konnten die drei Fluggesellschaften 1,855 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 4,5 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 4,0 Prozentpunkte auf 2,774 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 66,9 Prozent zurückgegangen. Im 2011 flogen mit SAS 27,206 Millionen Passagiere.