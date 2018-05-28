Mehr Passagiere wählten SAS

SAS Boeing 737 (Foto: SAS)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im April 2018 insgesamt 2,522 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 5,6 Prozent.

Im Berichtsmonat April konnte Scandinavian Airlines 3,126 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 1,9 Prozent auf 4,301 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung hat sich um drei Prozentpunkte auf 72,7 Prozent verschlechtert.