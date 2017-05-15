Mehr Passagiere wählten SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im April 2017 insgesamt 2,389 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 2,4 Prozent.

Im Berichtsmonat April konnte Scandinavian Airlines 3,195 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 15,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 6,6 Prozent auf 4,222 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung hat sich um 6,1 Prozentpunkte auf 75,7 Prozent verbessert.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte SAS 13,231 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,7 Prozent.