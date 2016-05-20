Mehr Passagiere wählten SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im April 2016 2,332 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 5,4 Prozent.

Im Berichtsmonat April konnte Scandinavian Airlines 2,758 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 9,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 9,1 Prozent auf 3,961 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist mit 69,6 Prozent gleich geblieben wie im Vorjahresapril.