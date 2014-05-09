Mehr Passagiere wählten SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im April 2014 2,477 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 9,7 Prozent.

Im Berichtsmonat April konnte Scandinavian Airlines 2,957 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 15,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 2,7 Prozent auf 3,728 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 8,5 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent hinaufgeschnellt.