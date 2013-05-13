Mehr Passagiere wählten SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im April 2013 2,472 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 6,5 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines und Wideroe aus Norwegen. Im Berichtsmonat April konnten die zwei Fluggesellschaften 2,517 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 1,5 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 10,4 Prozentpunkte auf 3,623 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 6,1 Prozentpunkte auf 69,5 Prozent zurück gegangen.