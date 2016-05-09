Mehr Passagiere wählten Delta Airlines

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im April 2016 15,244 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einem Wachstum von 3,1 Prozent.

Die nach American Airlines nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat im April ihr Angebot verglichen zum Vorjahresapril um 2,5 Prozent auf 20,805 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 17,338 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 0,1 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung hat um 10,7 Prozent auf 160 Millionen Tonnenmeilen abgenommen.