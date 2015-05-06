Mehr Passagiere wählten Delta Airlines

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im April 2015 14,782 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 2,5 Prozent.

Die nach American Airlines nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat im April ihr Angebot verglichen zum Vorjahresapril um knapp vier Prozent auf 20,295 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 1,8 Prozent auf 16,880 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresapril um 1,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,2 Prozent zurückgegangen. Die Frachtleistung hat um 1,7 Prozent auf 180 Millionen Tonnenmeilen abgenommen.