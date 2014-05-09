Mehr Passagiere wählten Delta Airlines

Bei Delta Airlines stiegen im April 2014 14,419 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 6,5 Prozent.

Die nach American Airlines nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat im April ihr Angebot verglichen zum Vorjahresapril um drei Prozent auf 19,572 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 6,6 Prozent auf 16,573 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresapril um 2,9 Prozentpunkte auf solide 84,7 Prozent angewachsen. Die Frachtleistung hat um 1,4 Prozent auf 185 Millionen Tonnenmeilen abgenommen.