Mehr Passagiere wählten Air New Zealand

Air New Zealand Airbus A320 (Foto: Noel Jones)

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Februar 2018 insgesamt 1,335 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 4,4 Prozent auf 3,516 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 6,3 Prozent auf 2,923 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf solide 83,1 Prozent.

Air New Zealand betreibt mit rund 10.500 Mitarbeitern eine gemischte Flotte bestehend aus rund 105 Verkehrsflugzeugen.