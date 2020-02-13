Mehr Passagiere wählten Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Januar 2020 insgesamt 6,683 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,9 Prozent auf 24,724 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 3,3 Prozent auf 21,233 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent verbessert.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um zwei Prozent auf 1.216 Millionen Tonnenkilometer vergrößert, die Nachfrage schwächte sich um 0,6 Prozent auf 652 Millionen Tonnenkilometer ab.

Mit allen Airlines, die in der Air France KLM Gruppe zusammengefasst sind, flogen im Berichtsmonat Januar insgesamt 7,524 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.

Im Berichtsjahr 2019 flogen 104,205 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.