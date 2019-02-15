Mehr Passagiere wählten Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Januar 2019 insgesamt 6,492 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,8 Prozent auf 24,062 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 20,555 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,4 Prozent abgeschwächt.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,5 Prozent auf 1.192 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage schwächte sich um 1,0 Prozent auf 656 Millionen Tonnenkilometer ab.

Mit allen Airlines, die in der Air France KLM Gruppe zusammengefasst sind, flogen im Berichtsmonat Januar insgesamt 7,356 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,5 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 flogen 101,447 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.