Mehr Passagiere wählten Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft Air France KLM stiegen im Berichtsmonat Januar 2018 insgesamt 6,421 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 4,1 Prozent auf 23,418 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 4,5 Prozent auf 20,212 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um weitere 0,3 Prozentpunkte auf hohe 86,3 Prozent verbessert.

Air France KLM konnte im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 83,948 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,9 Prozent auf 1.187 Millionen Tonnenkilometer vergrößert, die Nachfrage verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 662 Millionen Tonnenkilometer.

Mit allen Airlines, die in der Air France KLM Gruppe zusammengefasst sind, flogen im Berichtsmonat Januar insgesamt 7,247 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.

Übers ganze Jahr 2017 gerechnet flogen mit den Gruppen Airlines insgesamt 98,722 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.