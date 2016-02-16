Mehr Passagiere wählten Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Januar 2016 5,843 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,4 Prozent auf 21,839 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 3,1 Prozent auf 18,612 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 2,9 Prozentpunkte auf 85,2 Prozent verbessert. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 6,8 Prozent auf 1.174 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage schwächte sich um 6,4 Prozent auf 667 Millionen Tonnenkilometer ab.

Mit allen Airlines, die in der Air France KLM Gruppe zusammengefasst sind, flogen im Berichtsmonat Januar insgesamt 6,373 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von drei Prozent.

Air France KLM konnte im Jahr 2015 insgesamt 79,016 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von zwei Prozent. Übers ganze Jahr gesehen flogen 89,821 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.