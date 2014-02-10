Mehr Passagiere wählten Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Januar 2014 5,676 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 3,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,3 Prozent auf 21,794 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 3,6 Prozent auf 18,147 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent verbessert. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,9 Prozent auf 1.279 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage schwächte sich um 0,8 Prozent auf 773 Millionen Tonnenkilometer ab. Air France KLM konnte 2013 78,444 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 1,3 Prozent.